Полторы тысячи человек вышли на улицы Парижа в поддержку палестинцев

В Париже 1,5 тысячи человек приняли участие в протестах в поддержку палестинцев, сообщает РИА Новости.

Аналогичные акции прошли и в других городах. Так, в Ренне протестовали 300-400 человек, в Страсбурге - 300 человек, в Лилле - 250 человек.