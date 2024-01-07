Полторы тысячи человек вышли на улицы Парижа в поддержку палестинцев
В Париже 1,5 тысячи человек приняли участие в протестах в поддержку палестинцев, сообщает РИА Новости.
Манифестанты несли плакаты с надписями: «Да здравствует сопротивление палестинского народа», «От Парижа до Газы – сопротивление» и «Освободите Палестину, остановите геноцид». Некоторые жители города надели куфии - традиционные палестинские головные платки.
Аналогичные акции прошли и в других городах. Так, в Ренне протестовали 300-400 человек, в Страсбурге - 300 человек, в Лилле - 250 человек.
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