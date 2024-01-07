Западные страны сталкиваются с большими проблемами в новой глобальной «войне», которая начинает разгораться в Арктике, сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, Москва уже ее выигрывает благодаря своим ледокольным технологиям — Россия заняла стратегическую позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике. В разворачивающейся «глобальной войне» за контроль над Арктикой, ее природными ресурсами и торговыми путями, Россия выигрывает, обладая самым крупным современным флотом в мире из десятков ледоколов, включая атомные.

Великобритания и США имеют один и два действующих ледокола соответственно. В статье говорится, что это ключевой разрыв в возможностях между Североатлантическим альянсом и его конкурентами на данный момент. С 2014 года Россия вложила огромные средства в развитие военной инфраструктуры за Полярным кругом. В то время как все взгляды прикованы к Украине, Россия испытывает ядерные подводные лодки нового поколения и гиперзвуковые ракеты в Арктике и наращивает свое присутствие в регионе.

Еще одним преимуществом Москвы в регионе является контроль над северными морскими путями, которые могут стать новой магистралью международной торговли. Данный маршрут проходит вдоль арктического побережья России и попадает в исключительную экономическую зону РФ, что позволяет стране взять на себя контроль над судоходной деятельностью, навигацией и разработкой ресурсов в соответствии со статьей 234 Конвенции ООН по морскому праву.

Из-за этого иностранным судам приходится запрашивать разрешение на плавание в этих водах у Москвы, а помогают им в пути российские ледоколы.