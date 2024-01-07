Глава Евросовета досрочно покинет свой пост

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что примет участие в выборах в Европарламент (ЕП) и досрочно покинет свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.

Мандат Мишеля истекает в конце ноября 2024 года, однако он решил оставить свой пост уже летом. По его словам, должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому он подаст в отставку до 16 июля — даты присяги депутатов нового созыва ЕП.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сочла 2024 год ключевым для демократии. Глава ЕК напомнила, что в текущем году пройдут выборы в Европарламент и выборы президента в США.