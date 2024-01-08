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В США назвали провалом исчезновение Остина

Член палаты представителей Конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон прокомментировал ситуацию с «исчезновением» шефа Пентагона Ллойда Остина в связи с его болезнью. Об этом он написал в социальной сети X.

В США назвали провалом исчезновение Остина
© ТАСС

Бэкон назвал провалом сокрытие болезни шефа Остина и отметил, что время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут.

«Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании», — подчеркнул он.

Ранее газета Politico написала, что Пентагон держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США.

Сам Остин рассказал, что идет на поправку и планирует вскоре вернуться в Пентагон. О госпитализации министра, произошедшей еще 1 января, военное ведомство объявило 6 января. Диагноз 70-летнего Остина не называется.

В Пентагоне прокомментировали состояние Остина

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