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В Венгрии сделали неожиданное заявление о роли России

Будущая архитектура европейской безопасности невозможна без участия России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра Венгрии по делам Европейского союза Яноша Бока.

В Венгрии сделали неожиданное заявление о роли России
© ТАСС

По его словам, Евросоюз должен сыграть главную роль в дискуссиях по этой теме.

«Архитектура безопасности для будущего Европы может быть создана только при условии участия в ней России, а не путем ее исключения», — заявил он, отвечая на вопрос о возможности ЕС наладить отношения с Москвой в будущем.

Министр выразил надежду на то, что Евросоюз сможет сыграть решающую роль в данных дискуссиях по безопасности, а РФ примет в них участие, когда настанет время.

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