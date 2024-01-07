В Венгрии сделали неожиданное заявление о роли России
Будущая архитектура европейской безопасности невозможна без участия России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра Венгрии по делам Европейского союза Яноша Бока.
По его словам, Евросоюз должен сыграть главную роль в дискуссиях по этой теме.
«Архитектура безопасности для будущего Европы может быть создана только при условии участия в ней России, а не путем ее исключения», — заявил он, отвечая на вопрос о возможности ЕС наладить отношения с Москвой в будущем.
Министр выразил надежду на то, что Евросоюз сможет сыграть решающую роль в данных дискуссиях по безопасности, а РФ примет в них участие, когда настанет время.
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