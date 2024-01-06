Байдену пригрозили отстранением от президентской гонки

Джей Эшкрофт, госсекретарь штата Миссури, предупредил, что не допустит американского лидера Джо Байдена до участия в праймериз, если Верховный суд Соединенных Штатов не восстановит претендента Дональда Трампа в списках участников первичных выборов в штатах Колорадо и Мэн. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента США в 2024 году, сославшись на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США.

«То, что произошло в Колородо и Мэне, позорно и подрывает нашу республику», — отметил Эшкрофт.

Чиновник пояснил, что надеется на пересмотр решения Верховным судом США. В том случае, добавил он, если ВС откажется, то в дело вмешаются госсекретари штатов и добьются применения нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену.

Напомним, что изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов. Согласно поправкам, ни одно лицо не имеет права занимать госдолжность в том случае, если после принятия присяги приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов\