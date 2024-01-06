Обама с призывом обратился к Байдену

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама призвал действующего главу государства Джо Байдена и его сторонников усилить предвыборную кампанию, рассказал в статье для The Washington Post обозреватель Тайлер Пейджер.

По его данным, своими мыслями о предвыборной кампании бывший президент поделился во время частного обеда с Байденом в Белом доме.

Эксперт уточнил, что влиятельный политик обеспокоен возможностью возвращения в Овальный кабинет 45-го президента США Дональда Трампа.

Прежде всего, отметил Обама, Байдену следует наделить своих помощников более широкими полномочиями, в частности, он должен дать им возможность принимать решения без согласования их с Белым домом.

Кроме того, 44-й президент США посоветовал американскому лидеру расширить свою команду и взять в нее Дэвида Плуффа, который руководил предвыборной гонкой Обамы в 2008 году.

По данным автора статьи, Обама также посоветовал Байдену и его приближенным проводить более агрессивную, «гибкую» кампанию.