США и Греция заявили о взаимной поддержке

Вашингтон и Афины полагают важным укреплять взаимодействие и союзнические отношения перед лицом кризисов в регионе, заявили в ходе встречи на острове Крит госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Об этом пишет греческий телеканал ERT-news.

По данным телеканала, встреча произошла в поместье Мицотакиса в Ханье.

Премьер отметил, что рад приветствовать американского гостя в период, «когда двусторонние отношения между двумя странами находятся в наилучшей форме, чем когда-либо».

По его словам, в трудное время Греции и США следует поддерживать друг друга, усиливать союзнические отношения с тем, чтобы обеспечить возвращение мира и безопасности в регион.

Блинкен пояснил, что понимает оказанную ему честь, признателен за то, что греческий коллега принял его в своем доме. Он добавил, что согласен с тем, что Мицотакис сказал о двусторонних отношениях.

«Тот факт, что мы едины, идет ли речь об Украине, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке или о войне в секторе Газа, дает нам огромную силу и перспективу на будущее», — подчеркнул госсекретарь.