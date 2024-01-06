Названы подробности госпитализации шефа Пентагона
Шеф Пентагона Ллойд Остин вернулся к своим обязанностям, пишут обозреватели Кортни Кубе и Деннис Ромеро в статье для телеканал NBC.
По их данным, Остин был госпитализирован 1 января, но сведения о его госпитализации были опубликованы только после того, как он вышел из больницы.
Глава Пентагона провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, его обязанности в это время исполняла замминистра обороны США Кэтлин Хикс, пояснили обозреватели.
В Пентагоне, отметили они, не назвали причину госпитализации, рассказали только о том, что у военачальника возникли некие осложнения после медицинской процедуры.
Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер уточнил, что Остин в полном объеме вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу вечером, 5 января.
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