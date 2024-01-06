Названы подробности госпитализации шефа Пентагона

Шеф Пентагона Ллойд Остин вернулся к своим обязанностям, пишут обозреватели Кортни Кубе и Деннис Ромеро в статье для телеканал NBC.

По их данным, Остин был госпитализирован 1 января, но сведения о его госпитализации были опубликованы только после того, как он вышел из больницы.

Глава Пентагона провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, его обязанности в это время исполняла замминистра обороны США Кэтлин Хикс, пояснили обозреватели.

В Пентагоне, отметили они, не назвали причину госпитализации, рассказали только о том, что у военачальника возникли некие осложнения после медицинской процедуры.