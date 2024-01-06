Блинкену напомнили про обещанные США F-16 в обмен на Швецию в НАТО

Турция ожидает оформления сделки с Соединенными Штатами Америки по покупке истребителей F-16, об этом сообщил глава МИД страны Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Анкара ранее запросила у Вашингтона 40 таких самолетов, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Выполнение такой просьбы стало для некоторых конгрессменов предметом торга в обмен на согласие Турции принять Швецию в НАТО.

Информация об «обмене» согласия с членством Швеции в НАТО на поставки американских истребителей появилась в турецких СМИ в начале декабря. Сложность для Анкары заключалась в так называемом тайном эмбарго на продажу оружия, которое она, впрочем, преодолела. В республике полагали, что основной проблемой является отсутствие доверия со стороны Вашингтона, а не членство Швеции в военно-политическом блоке. Отмечалось, что если этот вопрос будет решен, то Альянс встретит своего нового участника в ближайшее время.