Фидан: парламент Турции примет окончательное решение по членству Швеции в НАТО

Ратификационный протокол по вопросу членства Швеции в НАТО в настоящее время находится на рассмотрении парламента Турции, рассказал глава МИД республики Хакан Фидан. Он добавил, что парламентарии примут «окончательное решение», пишет ТАСС.

По данным агентства, свое заявление министр сделал во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Окончательное решение по процессу, связанному со вступлением Швеции в НАТО, принадлежит нашему парламенту», — подчеркнул Фидан.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с Блинкеном о заявке Швеции на прием в НАТО и о продаже Анкаре истребителей F-16. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа.