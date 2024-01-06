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Фидан: парламент Турции примет окончательное решение по членству Швеции в НАТО

Ратификационный протокол по вопросу членства Швеции в НАТО в настоящее время находится на рассмотрении парламента Турции, рассказал глава МИД республики Хакан Фидан. Он добавил, что парламентарии примут «окончательное решение», пишет ТАСС.

Фидан: парламент Турции примет окончательное решение по членству Швеции в НАТО
© РИА Новости

По данным агентства, свое заявление министр сделал во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Окончательное решение по процессу, связанному со вступлением Швеции в НАТО, принадлежит нашему парламенту», — подчеркнул Фидан.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с Блинкеном о заявке Швеции на прием в НАТО и о продаже Анкаре истребителей F-16. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа.

Журналисты отметили, что далее Блинкен намеревается направиться в Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, на Западный берег реки Иордан и в Египет.

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