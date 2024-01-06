В своей социальной сети Х (Twitter) он отметил, что Североатлантический альянс использовал «марионетку Владимира Зеленского», чтобы обрушить экономику стран и довести их до нищеты, а также «отправить сотни тысяч украинцев на верную и бессмысленную смерть».