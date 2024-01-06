Микки Мауса превратили в убийцу-психопата

Срок действия авторских прав компании Disney на Микки Мауса истек. Теперь он оказался на воле, и уже используется новыми авторами для триллеров и фильмов ужасов, пишет WSJ.

«Знаменитый талисман компании, ставший общественным достоянием спустя 95 лет, переделывается создателями фильмов и видеоигр — в основном в убийцу», — сообщает издание.

Независимые создатели могут теперь легально создавать свои собственные истории о Микки Маусе без разрешения Disney. И они немедля воспользовались возможностью. Сразу после истечения прав было анонсировано несколько фильмов ужасов и видеоигр с участием «Микки-убийцы».

Базирующаяся в Род-Айленде компания Jagged Edge Productions выпустила трейлер своего фильма «Мышеловка Микки». В нем показан разъяренный Микки, преследующий испуганную Минни Маус по заброшенному парку развлечений. «Мышонок» бегает за жертвой в забрызганном кровью комбинезоне и с топором в руках.

Студия Dual Core Studios анонсировала свой фильм «Пароход Вилли: призрак Микки», в котором Микки также изображен как разъяренный психопат, который стремится убивать. При этом его преследуют видения из своих ранних мультфильмов.

Ожидается, что фильмы выйдут в прокат ближе к концу 2024 года.

Микки Маус также играет главную роль в новой видеоигре ужасов. Он изображен серийным убийцей в игре на выживание под названием Mickey's Wild Ride.

Игровой стартап Gore Games из Сан-Франциско выпустил трейлер, в котором Микки скрывается в тени заброшенного парка развлечений, готовясь напасть на игрока. Графика демонстрирует невероятно реалистичную 3D-модель Микки в культовых красных шортах.