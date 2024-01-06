Cтивен Хокинг попал в рассекреченное «досье Эпштейна»

В интернете стали появляться мемы, посвященные физику Стивену Хокингу, имя которого оказалось в рассекреченном «досье Эпштейна». Об этом сообщает издание MemeHeist.

Мемы стали возникать после публикации материалов дела, из которых выяснилось, что знаменитый ученый приезжал на остров миллиардера.

«Интернет охватила специфическая смесь шока, интриги и юмора, когда пользователи наткнулись на откровение в досье Эпштейна: неожиданное присутствие известного физика, профессора Стивена Хокинга. Это разоблачение вызвало феерию мемов, соцсети переполнены творениями креативщиков и остряков», — пишет издание.

В сети появились коллажи с Хокингом на фоне молодых девушек в бикини. Один из пользователей опубликовал кадр из фильма, где объятый пламенем человек едет в инвалидной коляске.

«Стивен Хокинг выбрался из ада для защиты своего имени», — гласит подпись.

Автор намекает на то, что Хокинг, скончавшийся в 2018 году, был атеистом. Он называл религиозные представления о загробной жизни «сказкой для людей, боящихся темноты».

На этой неделе были опубликованы десятки ранее конфиденциальных документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

Фотографии показывают, что ученый Стивен Хокинг действительно посещал остров Эпштейна в 2006 году во время конференции с участием ведущих физиков мира, сообщает Fox News.

Конференция проходила на острове Сент-Томас, находящемся неподалеку от Литтл-Сент-Джеймса Эпштейна, который критики и многие местные жители называют «островом педофилов».

Во время конференции Эпштейн пригласил Хокинга и других исследователей на барбекю на Литтл-Сент-Джеймс. На фотографиях видно, что Хокинг совершил прогулку и даже погрузился в океан на подводной лодке.

При этом материалы Эпштейна не содержат доказательств того, что Хокинг участвовал в каких-либо преступлениях или правонарушениях.

Известно, что Эпштейн общался с богатыми и влиятельными людьми, а также с известными учеными и знаменитостями, включая британского принца Эндрю, имя которого десятки раз упоминается в досье.