В Могилеве задержали участников связанной с белорусскими протестами группы

В Белоруссии задержаны трое участников музыкальной группы Nizkiz, которая сняла клип на несанкционированной акции оппозиции в 2020 году в Минске. Об этом Могилев».

© Lenta.ru

«Музыканты после событий 2020 года покинули Беларусь, и вот решили вернуться», — говорится в сообщении.

По информации канала, в числе задержанных вокалист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин.

Ильин заявил, что в 2020 году популярность группы «решили использовать и предложили ей снять клип на акциях протеста в Минске». В сюжете не говорится, по какой статье участники группы будут привлечены к ответственности.