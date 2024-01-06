Что известно о гибели голливудского актера Кристиана Оливера, где снимался

Голливудский актер Кристиан Оливер и его дети погибли в авиакатастрофе на Карибах, когда летели в направлении Сент-Люсии. Что произошло?

Что известно про актера Кристиана Оливера

Кристиан Оливер родился 3 марта 1972 года в Германии. В сознательном возрасте он переехал в Соединенные Штаты Америки, где начал работать моделью, а затем стал брать уроки актерского мастерства в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. С 2002 по 2004 год начал актерскую карьеру и снялся в 28 эпизодах немецкого боевика «Сигнал для кобры 11».

Оливер получил широкую известность благодаря второстепенным ролям в фильмах «Валькирия», «Гремучие змеи» и «Спиди-гонщик», «Вне времени», «Охотники» и сериалу «Параллельные миры». Его фильмография насчитывает 57 работ за все время актерской карьеры.

Что известно про авиакатастрофу

По информации национальной полиции Сент-Винсент и Гренадины, всего в крушении частного самолета погибли четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя дочерями 10 и 12 лет Мадитой и Анник.

Через некоторое время в Сети опубликовали предполагаемые кадры крушения самолета, где находился актер вместе со своими детьми, который рухнул с большой высоты в воду.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как небольшое воздушное судно падает носом вниз. Через несколько секунд оно на большой скорости врезается в воду и практически мгновенно исчезает из виду. Сообщалось, что на помощь бросились местные рыбаки и спасатели, однако помочь находившимся на борту не удалось. Береговая охрана подняла тела с 20-метровой глубины.

Также незадолго до своей гибели он опубликовал пост в социальной сети. Мужчина, отдыхая на Карибах, передал подписчикам «привет из рая», из мира «общности и любви».

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви <...> 2024 год, вот мы и пришли», — написал Оливер за три дня до смерти, показав фото с пляжа.

Вчера, 5 января, королевская полиция Сент-Винсента и Гренадин подтвердила гибель актера, его дочерей и пилота самолета.

«Одномоторный самолет <...>, принадлежащий и пилотируемый Робертом Саксом из Бекии, упал в одной морской миле [1,85 км] к западу от Малого Невиса, приблизительно после полудня. На борту находились три пассажира: 51-летний Кристиан Оливер — из Соединенных Штатов Америки и две его дочери Мадита Клепсер и Анник Клепсер 10 и 12 лет соответственно», — рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает ТАСС.