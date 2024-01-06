В Турции пройдет акция протеста против визита Блинкена

В Турции партия «Родина» собирается провести акцию протеста против визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Крупнейшее в мире террористическое государство, представитель Соединенных Штатов, убийца Блинкен, убирайтесь из Турции!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что акция пройдет в Стамбуле на площади Ускюдар в 14:00.

Ранее Блинкен провел телефонный разговор с главой министерства иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны Вашингтона безотлагательной ратификации документов о приеме Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба госдепартамента. В рамках разговора Блинкен подтвердил подписание в декабре соглашения о партнерстве между двумя странами в сфере обороны.