Данные 46 млн британцев тайно загрузили в систему распознавания лиц

Полиция Великобритании тайно использовала личные данные 46 миллионов жителей страны, сообщила газета The Telegraph по итогам собственного расследования. По информации издания, их загрузили в систему распознавания лиц. Правомерность своих действий полиция обосновала законом о свободе информации.

Полиция тайно провела сотни процедур по распознаванию лиц, используя базу данных 46 миллионов владельцев британских паспортов, — говорится в сообщении.

Газета выяснила, что британские силовики использовали данные граждан по меньшей мере с 2019 года. Правоохранители получали доступ не только к паспортам, но и к информации от иммиграционной службы. Издание уточнило, что в последние годы полиция все чаще обращается к технологии распознавания лиц.