Разногласия в израильском правительстве стали достоянием общественности. На заседании кабинета безопасности Израиля члены кабинета министров яростно спорили о планах на послевоенное будущее Газы и о том, как вести расследования нарушений безопасности в связи с событиями 7 октября.

Источник CNN назвал происходившее на заседании "дракой". Крайне правый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что была "бурная дискуссия", в то время как бывший министр обороны Бени Ганц заявил, что была предпринята "политически мотивированная атака". События иллюстрируют линии разлома, наметившиеся в правящей коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху после трех месяцев войны с ХАМАС. Если правительство рухнет, Израилю, вероятно, предстоят новые выборы, которые, как ожидается, Нетаньяху проиграет, отмечается в сообщении.

В четверг в кабинете безопасности министр обороны Йоав Галлант изложил планы на следующий этап войны в Газе и представил подробности того, что может последовать за этим, в трехстраничном документе под названием "Послезавтра". Он описал "новый подход к ведению боевых действий" с постоянным упором на уничтожение лидеров ХАМАС в южных частях сектора Газа. - После войны израильские военные сохранят "оперативную свободу действий в секторе Газа", а Израиль продолжит "проводить инспекцию товаров, поступающих" на территорию сектора, добавил он.

Галлант, член правоцентристской партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил, что, как только цели войны будут достигнуты, "израильского гражданского присутствия в секторе Газа не будет", что, по-видимому, исключает восстановление израильских поселений в Газе, которые Израиль в одностороннем порядке ликвидировал в 2005 году. Министр обороны также представил концепцию возглавляемой США многонациональной оперативной группы, которой поручено "восстановление сектора Газа".

Это выступление вызвало раздражение праворадикальных министров - Смотрича и его соратников - министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, министра транспорта Миры Регев. Ганц, который перешел в правительство из оппозиции после 7 октября, сказал: "То, что произошло вчера, было политически мотивированным нападением в разгар войны. Я участвовал во многих заседаниях кабинета министров - такого поведения никогда не было и не должно быть".

Наконец уже в пятницу план Галланта подвергся критике со стороны Смотрича, который вместе с Бен-Гвиром выступал за переселение жителей Газы за пределы анклава. Их комментарии вызвали осуждение со стороны Соединенных Штатов, официальных лиц Организации Объединенных Наций и ряда арабских государств. Смотрич написал в соцсетях, что "Послезавтра" - это повторение "Накануне" 7 октября".

"Решение в Газе требует нестандартного мышления и изменения концепции путем поощрения добровольной миграции и полного контроля безопасности, включая возобновление поселений", - добавил Смотрич.

Ранее он говорил, что изгнание жителей Газы из сектора может проложить израильтянам путь к "расцвету пустыни", в то время как Бен-Гвир предположил, что нынешняя война представляет собой "возможность сосредоточиться на поощрении миграции жителей Газы". Ранее на этой неделе представитель госдепартамента США Мэтт Миллер резко осудил "подстрекательские и безответственные" комментарии Смотрича и Бен-Гвира, заявив, что США "неоднократно и последовательно" слышали от Израиля, что подобные заявления не отражают политику израильского правительства. Против этих заявлений резко выступили американские правозащитники. О реакции на происходящее премьера Нетаньяху не сообщается.