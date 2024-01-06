Названы "черные лебеди" 2024 года

Эксперты составили список неожиданных событий, которые удивят жителей планеты Земля в 2024 году. Прогноз опубликован в американском журнале Politico. В топ-3 попали выборы президента США, цифровой апокалипсис и обнаружение инопланетного разума.

Глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер сомневается, что выборы американского лидера в ноябре 2024 года пройдут спокойно. Борьба за президентское кресло будет ожесточенной, о чем свидетельствует накал страстей сейчас. Джо Байден и Дональд Трамп не намерены уступать друг другу.

Главный редактор газеты Bulwark Чарли Сайкс предупредил, что человечество может столкнуться с вирусом, который повлияет на работу компьютеров.

"Спутники перестанут работать. Пострадает мировая банковская система," - описал апокалиптический сценарий эксперт.

В списке самых нехороших событий 2024 года также оказались война США с Китаем и переворот в России.

Эксперты не сомневаются, что победивший на выборах президента Лай Цзин-те объявит о независимости Тайваня. Пекин начнет военную операцию, а Соединенные Штаты применят силу, чтобы защитить остров.