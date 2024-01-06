В США раскритиковали главу Пентагона за секретную болезнь

Телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс заявил, что глава Минобороны США Ллойд Остин был госпитализирован в Новый год под завесой непонятной секретности, и общественность узнала о данном факте лишь спустя пять дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Старнс написал в соцсети X, что Ллойд Остин попал в больницу 1 января. Но пресс-служба Пентагона скрывала эту важную информацию и обнародовала только поздним вечером 5 января.

«К чему такая секретность?» — спросил журналист.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил накануне, что Остин попал в больницу в минувший понедельник. У него нашли «осложнения после плановой медицинской процедуры». Глава оборонного ведомства выздоравливает, не исключено, что он вернется на работу в субботу.