$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Трамп уверен, что Байден не смог бы управлять даже магазином

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден напрямую угрожает демократии в стране и настолько некомпетентен, что не смог бы управлять даже магазином, не говоря уже о целом государстве. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп пообещал восстановить мир на планете «через силу»
© globallookpress.com

«Никакой президент, как я часто говорю, можете взять десять президентов в истории нашей страны, и они вместе не нанесли столько вреда этой стране, сколько нанес Джо Байден», — подчеркнул он, выступая перед сторонниками в штате Айова. Трамп подчеркнул, что его преемник творит «немыслимые вещи».

Джо Байден накануне обвинил Трампа в желании «пожертвовать демократией» ради получения власти. Трамп отверг все эти обвинения и указал, что все эти они беспочвенны. При этом экс-лидер США обратил внимание на то, что именно администрация Байдена использует правительственные структуры в качестве оружия.

Ранее Дональд Трамп пообещал избирателям восстановить мир на планете «через силу», если займет пост президента.

«Мы восстановим мир с помощью силы на всей нашей планете», — заверил он, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Трамп отметил, что только он среди других кандидатов на выборах может предотвратить третью мировую войну, к которой, по его словам, человечество подошло вплотную.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости