Трамп пообещал восстановить мир на планете «через силу»

Трамп уверен, что Байден не смог бы управлять даже магазином
Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден напрямую угрожает демократии в стране и настолько некомпетентен, что не смог бы управлять даже магазином, не говоря уже о целом государстве. Об этом пишет РИА Новости.
«Никакой президент, как я часто говорю, можете взять десять президентов в истории нашей страны, и они вместе не нанесли столько вреда этой стране, сколько нанес Джо Байден», — подчеркнул он, выступая перед сторонниками в штате Айова. Трамп подчеркнул, что его преемник творит «немыслимые вещи».
Джо Байден накануне обвинил Трампа в желании «пожертвовать демократией» ради получения власти. Трамп отверг все эти обвинения и указал, что все эти они беспочвенны. При этом экс-лидер США обратил внимание на то, что именно администрация Байдена использует правительственные структуры в качестве оружия.
Ранее Дональд Трамп пообещал избирателям восстановить мир на планете «через силу», если займет пост президента.
«Мы восстановим мир с помощью силы на всей нашей планете», — заверил он, выступая перед сторонниками в штате Айова.
Трамп отметил, что только он среди других кандидатов на выборах может предотвратить третью мировую войну, к которой, по его словам, человечество подошло вплотную.