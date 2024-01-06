Трамп пообещал восстановить мир на планете «через силу»

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден напрямую угрожает демократии в стране и настолько некомпетентен, что не смог бы управлять даже магазином, не говоря уже о целом государстве. Об этом пишет РИА Новости.

«Никакой президент, как я часто говорю, можете взять десять президентов в истории нашей страны, и они вместе не нанесли столько вреда этой стране, сколько нанес Джо Байден», — подчеркнул он, выступая перед сторонниками в штате Айова. Трамп подчеркнул, что его преемник творит «немыслимые вещи».

Джо Байден накануне обвинил Трампа в желании «пожертвовать демократией» ради получения власти. Трамп отверг все эти обвинения и указал, что все эти они беспочвенны. При этом экс-лидер США обратил внимание на то, что именно администрация Байдена использует правительственные структуры в качестве оружия.

Ранее Дональд Трамп пообещал избирателям восстановить мир на планете «через силу», если займет пост президента.

«Мы восстановим мир с помощью силы на всей нашей планете», — заверил он, выступая перед сторонниками в штате Айова.