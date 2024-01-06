Глава Пентагона попал в больницу

Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали с осложнениями после плановой медицинской процедуры. В больницу он попал в понедельник, но к настоящему времени идет на поправку и ждет, когда ему позволят вернуться к работе. Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры», — уведомил он.

Рейдер добавил, что глава Пентагона идет на поправку и рассчитывает уже в субботу приступить к выполнению своих обязанностей.

Ранее Ллойд Остин в ходе брифинга о помощи Украине и Израилю заявил, что если конгресс откажется выделять 61 миллиард долларов на помощь Киеву, то в будущем войска США с большой вероятностью будут сражаться с Россией на территории Европы.

Asia Times раскритиковала это заявление, подчеркивая, что Остин безосновательно обвинил Россию в возможном расширении конфликта за пределы территории Украины.