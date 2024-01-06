Верховный суд рассмотрит жалобу Трампа на недопуск к праймериз в Колорадо

Верховный суд США рассмотрит 8 января обращение бывшего президента страны Дональда Трампа с жалобой на недопуск к первичным президентским выборам (праймериз) в штате Колорадо. Об этом сообщается в судебных документах.

20 декабря Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента США в 2024 году, сославшись на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США.

Согласно нему ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.