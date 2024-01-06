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Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США

На предстоящих в этом году выборах в США на кон поставлена демократия страны. Такое заявление сделал президент Джо Байден, который также дал обещание защищать ее остаток своего срока. Об этом пишет РИА Новости.

Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США
© ТАСС

Джо Байден выступил с предвыборной речью, которую направил против своего самого вероятного соперника, экс-лидера США Дональда Трампа.

«Я даю священную клятву: защита, охрана, сохранение американской демократии останется главным делом моего президентства, как это было всегда», — заявил он.

Байден обратился к гражданам США и заявил, что они должны помнить о «свободе и демократии», делая выбор в пользу одного из кандидатов. Трампа в свою очередь Байден обвинил в отходе от демократии, причислил к мятежникам, а также назвал его «верховным отрицателем выборов».

Свое выступление Джо Байден провел в Вэлли-Фордж в штате Пенсильвания, где в конце XVIII века, когда шла война за независимость, стояла на зимних квартирах Континентальная армия первого американского лидера Джорджа Вашингтона.

Для большего символизма речь приурочена к юбилею событий 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы Байдена.

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