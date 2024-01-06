Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США
На предстоящих в этом году выборах в США на кон поставлена демократия страны. Такое заявление сделал президент Джо Байден, который также дал обещание защищать ее остаток своего срока. Об этом пишет РИА Новости.
Джо Байден выступил с предвыборной речью, которую направил против своего самого вероятного соперника, экс-лидера США Дональда Трампа.
«Я даю священную клятву: защита, охрана, сохранение американской демократии останется главным делом моего президентства, как это было всегда», — заявил он.
Байден обратился к гражданам США и заявил, что они должны помнить о «свободе и демократии», делая выбор в пользу одного из кандидатов. Трампа в свою очередь Байден обвинил в отходе от демократии, причислил к мятежникам, а также назвал его «верховным отрицателем выборов».
Свое выступление Джо Байден провел в Вэлли-Фордж в штате Пенсильвания, где в конце XVIII века, когда шла война за независимость, стояла на зимних квартирах Континентальная армия первого американского лидера Джорджа Вашингтона.
Для большего символизма речь приурочена к юбилею событий 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы Байдена.