Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что шокирован попыткой нескольких десятков протестующих фермеров блокировать паром с находившимся на его борту вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком на севере страны.

"Кадры, на которых толпа агрессивных людей пытается запугать министра во время его частной поездки и он после угроз вынужден скрываться в безопасном месте, шокировали многих в нашей стране, в том числе меня. Мы не должны с этим мириться", - сказал глава государства в интервью газете Bild.

Штайнмайер указал на то, что в демократическом обществе законно критиковать правительство и проводить демонстрации.

"Но призывы к ненависти и насилие выходят за рамки дозволенного", - считает он.

Как сообщили в четверг СМИ, Хабек находился на пароме у побережья Северной Германии близ датской границы. Местные жители из числа фермеров в знак протеста против намерения властей сократить налоговые льготы собрались в местном порту в ожидании судна. Полиция сообщила, что их было до 300 человек.

Хабек, который проводил на севере ФРГ отпуск, предложил подняться на борт парома нескольким демонстрантам, чтобы ответить на их вопросы. Протестующие отказались и предложили вице-канцлеру спуститься на берег самому, но телохранители были против. После этого судно начало отчаливать, в этот момент около 30 демонстрантов попытались прорваться на борт. Полиции пришлось вмешаться и даже применить слезоточивый газ, чтобы паром смог продолжить движение.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулся фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам Минфина, эта мера помогла бы экономить для бюджета €480 млн ежегодно.