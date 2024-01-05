$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Прокурор Нью-Йорка потребовала от Трампа в суде выплатить 370 млн долларов

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс запросила в качестве наказания для 45-го президента США Дональда Трампа истребовать с него по делу о завышении стоимости активов 370 млн долларов.

Прокурор потребовала от Трампа в суде 370 млн долларов
© globallookpress.com

Генпрокурор намерена доказать, что за 10 лет Трамп завышал стоимость своей собственности на сумму от 812 до 2,2 млрд долларов для получения кредитов, передает РИА «Новости».

Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в Колорадо

Эти кредитные средства должны были уйти на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.

В обращении к суду прокурор предложила обязать ответчиков, в том числе Трампа, выплатить 369,9 млн долларов. Также она запросила для Трампа и двух других обвиняемых пожизненный запрет на участие в рынке недвижимости Нью-Йорка.

В мире
Дональд Трамп