Прокурор потребовала от Трампа в суде 370 млн долларов

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс запросила в качестве наказания для 45-го президента США Дональда Трампа истребовать с него по делу о завышении стоимости активов 370 млн долларов.

Генпрокурор намерена доказать, что за 10 лет Трамп завышал стоимость своей собственности на сумму от 812 до 2,2 млрд долларов для получения кредитов, передает РИА «Новости».

Эти кредитные средства должны были уйти на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.