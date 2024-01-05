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В Иране подняли красный флаг мести

Иран поднял над куполом мечети Джамкаран красный флаг мести — символ национального желания отомстить обидчикам. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В Иране подняли красный флаг мести
© соцсети

Отмечается, что мечеть находится в священном шиитском городе Кум. В последний раз красный флаг был поднят в 2020 году после удара ВС США по Багдаду. В этот раз флаг связан с терактом в Кермане.

3 января на кладбище в иранском городе Керман произошло несколько взрывов. Согласно последним данным, в результате погибло 103 человека, ещё 284 получили ранения.

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Отметим, что взрывы произошли во время траурных шествий в память о генерале Корпуса стражей Исламской революции Касеме Сулеймани — он погиб в ходе удара США по Багдаду в 2020 году, который стал причиной предыдущего подъёма красного флага мести в Иране.

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