В Иране подняли красный флаг мести

Иран поднял над куполом мечети Джамкаран красный флаг мести — символ национального желания отомстить обидчикам. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Отмечается, что мечеть находится в священном шиитском городе Кум. В последний раз красный флаг был поднят в 2020 году после удара ВС США по Багдаду. В этот раз флаг связан с терактом в Кермане.

3 января на кладбище в иранском городе Керман произошло несколько взрывов. Согласно последним данным, в результате погибло 103 человека, ещё 284 получили ранения.