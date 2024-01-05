Сыну Абрамовича выдали литовский паспорт

Сыну российского миллиардера Романа Абрамовича Аркадию выдали литовский паспорт, сообщает издание Delfi со ссылкой на центр расследовательской журналистики Siena. По его информации, он получил гражданство прибалтийской страны еще в 2013 году, но официальный документ ему вручили только осенью 2023 года.

Информацию о литовском гражданстве Аркадия Абрамовича подтвердила руководитель департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. Сообщения об этом появились не сразу, поскольку, согласно регламенту, эти данные расцениваются как личные. Паспорт Литвы также есть у дочери Абрамовича Анны: она получила его в 2011 году. Дети бизнесмена имеют право на гражданство, поскольку его бабушка и дедушка по линии отца были гражданами независимой Литвы. При этом сам миллиардер и другие его пять детей не имеет паспортов Литвы.