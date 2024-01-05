Депутата Рады Безуглую смещают с поста замглавы комитета по нацбезопасности

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за снятие с должности замглавы комитета депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, активно занимавшейся законопроектом о новых правилах мобилизации. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Сегодня комитет Верховной рады по вопросам обороны принял решение отозвать Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета. Решение принято почти единогласно, один человек воздержался", - написал он в своем Telegram-канале.

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Железняк пояснил, что далее вопрос должен быть рассмотрен на заседании Рады. Решение будет считаться принятым, если в парламенте его поддержат не менее 226 депутатов. Он добавил, что речь идет пока лишь о снятии Безуглой с поста замглавы, она продолжит работать как член комитета.

Сама Безуглая на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) указала коллегам по комитету на то, что такое решение может быть принято лишь голосованием в зале парламента. В то же время депутат Ирина Геращенко заявила, что комитет также намерен отозвать Безуглую с поста главы подкомитета по вопросам разведки.