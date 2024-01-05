Сунака призвали провести досрочные выборы в Великобритании
Глава Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал действующего премьер-министра страны Риши Сунака к проведению досрочных парламентских выборов в стране. Об этом пишет Associated Press.
"Все соглашаются, что мы в огромном беспорядке. Сфера услуг на коленях, экономика, которая не работает для работающих людей даже тогда, когда растет, не говоря уже о том, что сейчас она находится в стагнации", — заявил Стармер.
По его словам, большинство британцев считают, что стране нужны изменения, однако доверие к власти столь низкое, что никто больше не верит, что Риши Сунак может что-то изменить.
Стармер подчеркнул, что население стоит перед выбором между "продолжением упадка с консерваторами или национальным обновлением с лейбористами".
До этого сообщалось, что рейтинг премьер-министра Великобритании Риши Сунака достиг рекордно низкой отметки, всего 21% опрошенных жителей Британии поддерживают премьера, что сопоставимо с показателями экс-главы британского кабмина Бориса Джонсона на момент его отставки.