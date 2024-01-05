Маск предупредил одну страну о "скором вымирании нации"

Илон Маск предупредил победителя парламентских выборов в Нидерландах Герта Вилдерса, что эта нация "вымрет сама по себе", если уровень рождаемости в ней останется низким.

В четверг Маск ответил на сообщение Вилдерса в социальной сети X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ), в котором утверждалось, что "самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, - это коллапс нашей собственной культуры и западных ценностей из-за открытых границ".

По данным национального статистического агентства, уровень рождаемости в Нидерландах в последние годы снижается, но миграция помогает населению страны расти с 2014 года. Чистая миграция в 2022 году в Нидерланды составила около 220 тысяч человек, сообщает Bloomberg. Вилдерс, который уже давно призывает к ограничению иммиграции мусульман в Нидерланды, в настоящее время ведет переговоры с тремя другими партиями о формировании правой коалиции в качестве следующего премьер-министра страны после шокирующей победы на выборах 22 ноября.