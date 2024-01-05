В США рассказали о тысячах бездомных ветеранов

Экс-губернатор: Байден больше заботится о мигрантах, чем о тысячах бездомных ветеранов
Бывший губернатор американского штата Арканзас Майк Хакаби заявил, что 650 тысяч американцев, в том числе 35 тысяч ветеранов, считаются бездомными. Об этом сообщает «ИноТВ» со ссылкой на эфир Fox News.
Хакаби раскритиковал президента США Джо Байдена, «впустившего семь миллионов мигрантов». Экс-губернатор отметил, что нынешние власти предоставляют мигрантам жилье, еду и обеспечивают обучение в колледже.
В то же время Хакаби обвинил мигрантов в неблагодарности.
«Некоторые из тех, кто получает эту еду, говорят: «Для нас это недостаточно хорошо». Вот цитата: «Нью-Йорк платит десятки тысяч долларов в месяц за еду, которая должна идти на питание мигрантов, но вместо этого ее не съедают и выбрасывают», - заявил он.
Ранее исследователи из Йельской школы медицины подсчитали, что в США бездомными становятся десять процентов ветеранов. Общее число бездомных ветеранов на январь 2023-го составило 35 574 человека, что на 7,4 процента больше, чем в январе 2022-го. При этом количеств бездомных ветеранов в США снизилось на 52 процента с 2010 года.