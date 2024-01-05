В США рассказали о тысячах бездомных ветеранов

Бывший губернатор американского штата Арканзас Майк Хакаби заявил, что 650 тысяч американцев, в том числе 35 тысяч ветеранов, считаются бездомными. Об этом сообщает «ИноТВ» со ссылкой на эфир Fox News.

Хакаби раскритиковал президента США Джо Байдена, «впустившего семь миллионов мигрантов». Экс-губернатор отметил, что нынешние власти предоставляют мигрантам жилье, еду и обеспечивают обучение в колледже.

В то же время Хакаби обвинил мигрантов в неблагодарности.

«Некоторые из тех, кто получает эту еду, говорят: «Для нас это недостаточно хорошо». Вот цитата: «Нью-Йорк платит десятки тысяч долларов в месяц за еду, которая должна идти на питание мигрантов, но вместо этого ее не съедают и выбрасывают», - заявил он.