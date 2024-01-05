Индия направила свой военный корабль к захваченному у Сомали судну
Грузовое судно MV Lila Norfolk под флагом Либерии захвачено у побережья Сомали, к судну выдвинулся военный корабль ВМС Индии INS Chennai, чтобы разобраться с ситуацией.
«Вечером в четверг через сервис УКМТО ВМФ получил предупреждение о том, что на борт судна поднялись примерно пять-шесть вооружённых человек», — сообщает The Times of India.
Как отмечается, самолёт ВМС Индии пролетел над захваченным судном и установил с ним контакт. Самолёт продолжает вести наблюдение и следить за перемещением судна.
Агентство ANI ранее писало, что на захваченном судне находятся 15 индийцев.