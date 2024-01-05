В палате представителей США обвинили экс-президента Дональда Трампа в получении более $7,8 миллионов от иностранных правительств посредством платежей в пользу Trump Organization во время его нахождения в должности главы государства, в том числе от Китая. Об этом пишет Fox News.

Как отмечается в материале, большая часть суммы поступила от правительства Китая и его государственных предприятий, а остальные средства пришли от 19 других стран, включая Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар.

Как следует из текста, Комитет по надзору палаты представителей США опубликовал 156-страничный отчет, в котором утверждается, что Трамп неоднократно нарушал конституцию США, которая гласит, что федеральные чиновники не могут принимать подарки или наличные деньги от представителей иностранных государств без одобрения Конгресса.

«Ограниченные данные, полученные комитетом, показывают, что, пока Дональд Трамп находился у власти, он получил более 5,5 миллионов долларов от правительства Китая и китайских государственных предприятий, а также еще миллионы от 19 других иностранных правительств, включая Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Малайзию через всего лишь четыре из более чем 500 предприятий, которыми он владел», — говорится в тексте.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года, выборами 2020 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.