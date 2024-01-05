Сеул эвакуирует жителей островов Ёнпхёндо, ожидая "провокацию" КНДР

Сеул объявил эвакуацию с острова Ёнпхёндо в Желтом море, сообщает РИА Новости.

Это связано с возможной «провокацией» со стороны Пхеньяна. Администрация района Ёнпхён города Инчхон, ответственная за небольшую группу островов Ёнпхёндо, объявила об эвакуации жителей дважды - в 12:02 и в 12:30 по местному времени.

Это сделано по запросу военных и сейчас они содействуют эвакуации мирного населения. В данном районе возможны боевые действия.

5 января с 15:00 в районе острова, население которого составляет около 2,1 тысячи человек, должны были проходить учения морской пехоты Южной Кореи.