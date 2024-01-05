СМИ: Сеул эвакуирует жителей островов Ёнпхёндо, ожидая "провокацию" КНДР
Сеул объявил эвакуацию с острова Ёнпхёндо в Желтом море, сообщает РИА Новости.
Это связано с возможной «провокацией» со стороны Пхеньяна. Администрация района Ёнпхён города Инчхон, ответственная за небольшую группу островов Ёнпхёндо, объявила об эвакуации жителей дважды - в 12:02 и в 12:30 по местному времени.
Это сделано по запросу военных и сейчас они содействуют эвакуации мирного населения. В данном районе возможны боевые действия.
5 января с 15:00 в районе острова, население которого составляет около 2,1 тысячи человек, должны были проходить учения морской пехоты Южной Кореи.
Ранее Ёнпхёндо уже атаковала КНДР. 23 ноября 2010 года северокорейская артиллерия открыла огонь по острову, в результате чего погибли двое морских пехотинцев и двое гражданских лиц, были ранены более десятка солдат и несколько местных жителей. Остров получил значительный ущерб от удара. Сеул открыл ответный огонь, от которого погиб один военный и двое были ранены.