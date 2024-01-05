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Президент Мальдив совершит государственный визит в Китай

Президент Мальдив Мохамед Муиззу с 8 по 12 января посетит Китай с государственным визитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Президент Мальдив совершит государственный визит в Китай
© ТАСС

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу 8-12 января посетит Китай с государственным визитом", - говорится в распространенном заявлении.

Цели и прочие детали этой поездки не разглашаются. Это будет первый визит лидера другой страны в КНР в 2024 году.

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