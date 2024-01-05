Нетаньяху назвал единственно возможный ответ на атаку 7 октября

Полное уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС и дерадикализация сектора Газа - единственно возможный и соразмерный ответ Израиля на атаку 7 октября. Такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в статье, опубликованной в газете The Jerusalem Post.

Он уверен, что по завершении израильской военной операции в анклаве начнется процесс его восстановления, который откроет перспективы широкого мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

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По оценке Нетаньяху, "ХАМАС является ключевым сателлитом Ирана и подлежит уничтожению". "Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля разрушить эту террористическую группировку. Чтобы достичь этой цели, необходимо ликвидировать военный потенциал ХАМАС, положить конец его политическому правлению в Газе и освободить заложников. Лидеры ХАМАС обещали повторить резню 7 октября "снова и снова", вот почему их уничтожение является единственным пропорциональным ответом, направленным на предотвращение столь ужасных зверств. Что-либо меньшее гарантирует больше войны и больше кровопролития и противоречит ясным задачам, поставленным военным кабинетом Израиля", - считает премьер.

Израиль, уверяет Нетаньяху, преследуя цель уничтожения ХАМАС в секторе Газа, "продолжит действовать в полном соответствии с международным правом".

"Это особенно трудно, поскольку неотъемлемой частью стратегии ХАМАС является использование мирных палестинцев и израильских заложников в качестве живого щита", - добавил он, заверив, что израильские военные прилагают максимум усилий для предотвращения жертв среди мирных жителей, в том числе "сбрасывая листовки, рассылая текстовые сообщения и используя другие средства, чтобы предупредить жителей Газы о необходимости укрыться от опасности".

Как полагает глава правительства, "несправедливые обвинения в этих жертвах в адрес Израиля лишь подтолкнут ХАМАС и другие террористические организации по всему миру использовать живые щиты".

"Чтобы сделать эту жестокую и циничную стратегию неэффективной, международное сообщество должно возложить вину за эти жертвы строго на ХАМАС. Оно должно признать, что Израиль ведет более масштабную битву цивилизованного мира против варварства", - убежден Нетаньяху.

Демилитаризация и дерадикализация Газы

Премьер подчеркнул, что по итогам военной операции Израиль должен обеспечить полную демилитаризацию сектора Газа, чтобы со стороны анклава больше не исходило никакой угрозы для еврейского государства. Кроме того, по его словам, должна быть "установлена временная зона безопасности по периметру Газы и создан инспекционный механизм на границе Газы с Египтом, отвечающий требованиям Израиля в сфере безопасности и предотвращающий контрабанду оружия на эту территорию".

При этом он в очередной раз отверг возможность привлечения Палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом к послевоенному управлению в анклаве.

"Палестинская администрация в настоящий момент финансирует и прославляет терроризм в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) и воспитывает палестинских детей на стремлении уничтожить Израиль. Неудивительно, что она не продемонстрировала ни способности, ни желания демилитаризовать Газу", - добавил Нетаньяху.

В этих условиях, подчеркнул он, "Израиль в обозримом будущем вынужден будет сохранить за собой основную ответственность за безопасность в Газе".

Помимо демилитаризации, в видении главы израильского правительства сектор Газа должен пройти через процесс дерадикализации.

"Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны прекратить проповедовать убийство евреев", - пояснил он, приведя в качестве "успешных примеров" в этом отношении Германию и Японию после Второй мировой войны.



"Сегодня обе эти страны - большие союзницы США и отстаивают мир, стабильность и процветание в Европе и Азии", - отметил Нетаньяху.

"Полная победа" для Израиля в палестинском анклаве, по мнению премьера, "будет достигнута тогда, когда ХАМАС будет уничтожен, заложники будут освобождены, Газа будет демилитаризована, а палестинское общество начнет процесс дерадикализации".