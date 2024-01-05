В ООН ответили на критику России из-за реакции на удары по Белгороду

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает, что жизнь каждого гражданского лица имеет значение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря международной организации Равина Шамдасани.

Так она отреагировала на критику России в адрес управления после ударов по Белгороду.

«Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру», — сказала она.

Пресс-секретарь указала, что глава УВКПЧ Фолькер Тюрк запросил доступ для посещения России, однако в настоящее время визит не запланирован.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Геннадий Гатилов заявил, что молчание Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу удара Вооруженных сил Украины по центру Белгорода является позорным, он не заслуживает занимать этот пост. При этом, по словам дипломата, УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят доноры на Западе, и штатный состав практически целиком состоит из западников.