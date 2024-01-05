Минздрав Кипра рекомендовал немедленно начать вакцинацию пожилых людей от ковида

Министерство здравоохранения Кипра рекомендовало безотлагательно начать вакцинацию от коронавируса жителей острова, относящихся к уязвимым группам населения, сообщает ТАСС.

Прежде всего, речь идет о пожилых людях. Минздрав распространил соответствующее заявление в связи со вспышкой COVID-19, которая наблюдается в последние недели. Вакцинация будет проводиться обновленной вакциной, а также препаратом против гриппа в основном людей старше 60 лет и граждан, имеющих сопутствующие заболевания.

Ранее на Кипре комитет по научному мониторингу коронавируса рекомендовал вернуть обязательное ношение медицинских масок, а также ввести тесты на COVID-19 при посещении ряда общественных мест, в первую очередь медучреждений и домов престарелых, на фоне роста заразившихся коронавирусом. Подштаммы «омикрона-2» с преобладающим штаммом JN.1 находятся на подъеме среди граждан, при том, что об эпидемиологической волне пока говорить преждевременно.