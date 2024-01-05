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Пентагон высказался о конфликте с Ираном

США не ищут конфликта с Ираном, но не позволят ставить под угрозу своих военных на Ближнем Востоке. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

Пентагон высказался о конфликте с Ираном
© Reuters

Как уточнил представитель министерства, Вашингтон не стремится к конфликту с этими группировками. «Однако мы не собираемся стоять в стороне, позволяя угрожать нашим силам и не обеспечивая их надежную безопасность», — высказался он.

Ранее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал ударить по Ирану, чтобы избавиться от хуситов, которые получают финансирование от этой страны. По словам политика, без Ирана не будет и хуситов.

Иран пригрозил США серьезным ударом в случае продолжения войны в секторе Газа.

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