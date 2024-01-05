Во Франции рассказали о планах Макрона отправить премьера в отставку

По словам журналистов, на скорые кадровые перемены указывает перенос первого в этом году совета министров, который должен был состояться 3 января. При этом BFMTV считает, что французский лидер может дождаться 17 января, когда суд вынесет приговор министру труда Оливье Дюссо, которого обвиняют в фаворитизме. Если его признают виновным, Дюссо вынужден будет оставить должность.