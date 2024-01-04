Стало известно о  возможных масштабных изменениях в правительстве Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон может в ближайшее время снять с должности премьер-министра страны Элизабет Борн. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Источник сообщает, что о таком решении Макрон может объявить 17 января, после вынесения приговора министру труда Оливье Дюссо, которого обвинили в фаворитизме. В случае, если суд признает Дюссо виновным, министру придётся подать в отставку.

Это может стать поводом для объявления масштабных перестановок в правительстве Франции — телеканал отмечает, что на это может также указывать перенос первого в новом году совета министров.