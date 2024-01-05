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Tasnim: один из террористов, устроивших теракт в Иране, был гражданином Таджикистана

Один из двух террористов-смертников, устроивших взрывы у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани, был гражданином Таджикистана. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Министерство разведки Ирана.

Один из устроивших теракт в Иране был гражданином Таджикистана
© globallookpress.com

Личность второго террориста, по данным ведомства, устанавливается.

Ранее Tasnim информировало о задержании правоохранительными органами исламской республики 11 человек по подозрению в причастности к теракту и обнаружении дома, в котором проживали террористы-смертники, где были также найдены готовые к применению взрывные устройства.

В мире
Касем Сулеймани