В Баку заявили о значительном прогрессе по тексту мирного договора с Ереваном

"Азербайджан добросовестно ведет переговоры с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе. Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов", - сказал официальный представитель администрации президента в интервью, текст которого опубликовало госинформагентство АзерТАдж.