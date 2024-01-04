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Лукашенко призвал нового министра экономики не врать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал нового министра экономики республики Юрия Чеботаря озвучивать правдивую информацию о состоянии экономики страны, сообщает РИА Новости.

Лукашенко призвал нового министра экономики не врать
© Скриншот с видео

По его словам, предоставление неточной информации приводит к неправильным управленческим решениям.

«В основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания... ни в коем случае не врать», - указал белорусский лидер.

Он добавил, что «рано или поздно» заметит ложь и у него «достаточно для этого рычагов».

Ранее Лукашенко подписал поправки в закон о президенте, которые гарантируют неприкосновенность, пожизненную охрану и право на государственную недвижимость ушедшему в отставку президенту и членам его семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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