Лукашенко призвал нового министра экономики не врать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал нового министра экономики республики Юрия Чеботаря озвучивать правдивую информацию о состоянии экономики страны, сообщает РИА Новости.

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По его словам, предоставление неточной информации приводит к неправильным управленческим решениям.

«В основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания... ни в коем случае не врать», - указал белорусский лидер.

Он добавил, что «рано или поздно» заметит ложь и у него «достаточно для этого рычагов».