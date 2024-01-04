Экс-госсекретарь США заявил, что Байден оказал американцам медвежью услугу
Бывший госсекретарь США заявил, что действующий глава государства Джо Байден "ускорил темпы распада" американского сдерживания на мировой арене, оказав тем самым гражданам страны медвежью услугу. Об этом он заявил в интервью Fox News.
"Президент Байден допустил такой ускоренный темп распада нашего сдерживания, который мы создали за четыре года, пока с президентом Трампом работали, что действительно оказал американскому народу медвежью услугу, и это опасно", — заявил Помпео.
По его мнению, глава КНДР Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин больше не думают, что "Соединенные Штаты встанут и защитят свои самые священные ценности".
До этого ведущий Fox News Шон Хэннити заявил, сегодня мир расплачивается за последствия внешней политики Джо Байдена. В эфире своей авторской программы он заявил, что Китай нацелен на воссоединение с Тайванем, а конца конфликту между Россией и Украиной также не видно.
По его словам, Байдену не удалось предотвратить один из самых крупных конфликтов в новейшей истории, имея в виду противостояние между Москвой и Киевом.