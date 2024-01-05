В США рассекретили часть досье Эпштейна

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Члены крупнейшего британского объединения противников института монархии Republic обратились в Скотленд-Ярд с требованием начать расследование в отношении младшего брата короля Карла III принца Эндрю. Как сообщает газета The Times, это произошло после того, как американский суд опубликовал документы, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, в которых 70 раз упоминается имя принца.

Обнародованные к настоящему моменту бумаги содержат показания, которые против него еще 10 лет назад анонимно давала американка Вирджиния Джуфре и которые подкреплены заявлениями другой свидетельницы, участвовавшей в секс-вечеринках, организовывавшихся Эпштейном для высокопоставленных гостей. Впоследствии Джуфре публично выступила с обвинениями против принца Эндрю, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом. На протяжении многих лет принц отрицал эти обвинения, но, после того как Джуфре подала против него иск в США, оказался вынужден урегулировать спор во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать 12 млн фунтов стерлингов (около $15 млн).

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Полиция Лондона дважды - в 2015 и 2021 годах - отказывалась начинать расследование в отношении среднего сына королевы Елизаветы II, так как большинство эпизодов, упоминаемых Джуфре, имели место за пределами Соединенного Королевства. При этом, по ее словам, именно в Лондоне в 2001 году произошла одна из ее встреч с принцем, ради которого девушку привезли в Великобританию на частном самолете Эпштейна. В Republic настаивают на том, что это должно стать предметом расследования, так как "члены королевской семьи не должны стоять над законом". В Скотленд-Ярде пока не комментировали поступившее обращение.

Как пишет The Times, в связи с публикацией документов по делу Эпштейна американские правоохранительные органы могут захотеть допросить принца как свидетеля, однако он может избежать этого, воздержавшись от посещения США.

Еще в конце 2019 года из-за скандала, вызванного делом Эпштейна и повторными обвинениями со стороны Джуфре, принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей. В 2022 году по решению Елизаветы II он также был лишен почетных воинских званий и роли покровителя некоторых общественных организаций. Кроме того, принц потерял право использовать официальный титул "Его Высочество", хотя сохраняет его за собой, как и титул герцога Йоркского.