В Израиле выразили надежду на укрепление связей с Украиной

Новый глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил надежду на укрепление связей с Украиной. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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При этом он процитировал поздравление с назначением на новую должность, адресованное ему главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Спасибо, министр Дмитрий Кулеба! С нетерпением жду совместной работы с вами и укрепления отношений между нашими странами", — написал Кац.

Ранее обозреватель газеты Washington Post (WP) Макс Бут заявлял, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не обладает мощностями, позволяющими производить боеприпасы для Украины и Израиля.