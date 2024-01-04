Стало известно, как Иран ответит на теракт в Кермане

Иран ответит на теракт в Кермане операциями против Израиля и атаками прокси-группировок на американские базы, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. По их сведениям, верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал военачальников проявить «стратегическое терпение» и избегать прямой военной конфронтации с США.

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Он приказал военным ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на американские базы в Сирии и Ираке, — говорится в публикации.

По словам собеседников издания, Хаменеи считает атаки в Иране и Ливане частями скоординированной кампании Израиля, направленной на отвлечение внимания международного сообщества от боевых действий в Газе. Отмечается, что даже в случае, если ответственность за произошедшее в Кермане возьмет террористическая или оппозиционная группировка, власти Ирана будут настаивать на причастности к этому Израиля.